La Costiera Amalfitana torna su Rai Uno con una puntata di Linea Verde tutta dedicata ai suoi paesaggi, alle comunità locali e a quel legame delicato tra terra e mare che, ancora oggi, racconta l’anima della Divina.

Linea Verde chiude la stagione su Rai Uno e Rai Play domenica 7 giugno alle 12.20

L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno 2026, dalle 12.20, su Rai Uno e in streaming su Rai Play. Sarà la puntata di chiusura della stagione di Linea Verde, lo storico programma della rete ammiraglia Rai che attraversa l’Italia raccontando territori, agricoltura, economie locali e paesaggi attraverso le storie di chi quei luoghi li vive ogni giorno. A guidare il viaggio saranno Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, lungo un itinerario preparato tra aprile e i primi giorni di maggio con il supporto del Distretto Turistico Costa d’Amalfi. Per la Costiera è una vetrina nazionale di peso. Ma anche l’occasione per andare oltre l’immagine più consumata, quella degli scorci celebri e delle foto da social, e mostrare una Costiera viva, fatta di mestieri, tradizioni, rapporti e comunità che resistono alla pressione del turismo di massa.

Da Amalfi a Ravello, la Costiera oltre la cartolina

Il racconto toccherà diversi comuni della Costa d’Amalfi: da Amalfi a Praiano, da Furore a Tramonti, da Conca dei Marini a Minori, fino a Ravello. Una scelta precisa, pensata per restituire l’immagine di una Costiera che non si ferma ai luoghi più noti, ma vive anche nei borghi, nelle aree interne, nelle comunità che condividono radici storiche e culturali comuni. Il presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Andrea Ferraioli, ha ricordato come la collaborazione con la Rai si inserisca nel lavoro portato avanti da dodici anni per raccontare la Costiera come un territorio unitario. Il punto, oggi, non è solo promuovere. È aiutare i visitatori a conoscere davvero questi luoghi, senza ridurre tutto a una corsa tra i punti più fotografati. Un tema che riguarda molte mete italiane sotto forte pressione turistica: distribuire meglio i flussi, valorizzare i borghi, far capire che dietro l’immagine da cartolina ci sono lavoro quotidiano, cura del paesaggio e senso di appartenenza.

Terrazzamenti Unesco, mare e sapori al centro della puntata

Al centro della puntata ci saranno la terra verticale, i terrazzamenti riconosciuti nel valore più ampio del paesaggio culturale Unesco, le tradizioni marinare, i sentieri sospesi sul mare e l’enogastronomia che nei secoli ha dato forma all’identità della Costiera. È su questo equilibrio, fragile e concreto, tra natura e mano dell’uomo che Linea Verde costruirà il suo racconto. La bellezza del paesaggio, qui, non nasce da sola: passa dalla cura dei limoneti, dalla pesca, dalle ricette di famiglia, dalla manutenzione dei sentieri che uniscono mare e montagna. La puntata, firmata da Andrea Caterini con il gruppo autoriale del programma e la regia di Eleonora Niccoli, arriva in un momento in cui il tema del turismo sostenibile è sempre più urgente per la Costa d’Amalfi. La televisione, stavolta, può aiutare a cambiare lo sguardo: non solo invitare a partire, ma suggerire un modo diverso di arrivare, osservare e restare, con più attenzione per i luoghi e per chi li custodisce ogni giorno.