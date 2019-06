Come di consueto anche oggi 2 Giugno torna l’appuntamento con il programma domenicale di Rai 1 parliamo di Linea Verde.

Dopo il viaggio in Africa, per la precisione in Tunisia, le telecamere della trasmissione di Rai 1 tornano in Italia per mostrare i segreti dell’Umbria.

Il programma è diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani che scoprono le bellezze e le bontà proposte Daniela Ferolla, Federico Quaranta e lo chef Giuseppe Calabrese.

Linea Verde 2 Giugno Anticipazioni: in viaggio nel cuore dell’Umbria

Le telecamere del programma di Rai 1 questa domenica saranno a Valnerina, nel cuore dell’Umbria.

I conduttori affrontare due viaggi lungo il fiume Nera. Federico Quaranta si disimpegnerà lungo le acque del corso d’acqua, attraverso le valli formate dal fiume.

Quello di Daniela Ferolla sarà decisamente più artistico letterario. Il primo affronterà le cascate delle Marmore, tra le più alte d’Europa, a circa 7,5 km di distanza da Terni, la lunga valle scavata dal fiume Nera, per poi raggiungere a cavallo una mandria brada e recuperare i vitelli smarriti.

Daniela indosserà, invece, i panni dell’eroina di Narnia, per raccontare i luoghi che hanno ispirato questa nota saga di libri e film.

Ovviamente Peppone sarà in cucina per preparare alcuni piatti tipici umbri, che riassumono la cultura gastronomica della zona e riuniscono i percorsi dei due conduttori.

Saranno questi i luoghi che saranno attraversati e visitati nella puntata di oggi della trasmissione domenicale del primo canale Rai.