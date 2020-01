Limoni Costa d’Amalfi: per il consorzio produzione ridotta del 30%

La produzione del Limone Costa d’Amalfi ha subito una riduzione del 30% a causa del clima e dell’ultima ondata di maltempo di dicembre.

A riferire il dato é la Coldiretti Salerno in un video in cui il presidente del consorzio limone costa d’Amalfi parla propdio di una riduzione del 30% della produzione di limoni.

Per questo motivo la Coldiretti Salerno ha chiesto l’istituzione di un tavolo di crisi per intervenire, in modo tempestivo, e adottare misure immediate a sostegno dell’attività dei produttori dei limoni della Costiera amalfitana messi a dura prova dall’ondata di maltempo prima di Natale.

Tra il 21 ed il 22 dicembre, infatti, il maltempo ha danneggiato i capannoni delle aziende, distrutto i muretti a secco e travolto i limoneti. Alcune aziende hanno subito danni pari a 300 mila euro, cosa che ha portato anche il presidente del consorzio limone costa d’Amalfi a chiedere un incontro congiunto tra il Ministero dell’ambiente, il Ministero dell’agricoltura e Ministero del turismo.