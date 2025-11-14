Con le offerte presenti sul volantino Lidl, è possibile gustare anche in casa pranzi e cene da chef stellati senza spendere una fortuna: le proposte Deluxe da non perdere.

Il Natale giunge ogni anno con largo anticipo, avvolgendo la quotidianità con la sua magica atmosfera. Lo spirito delle feste si ritrova nelle colorate decorazioni luminose per strada e negli addobbi che compaiono in casa. Non è soltanto l’albero di Natale, però, a segnalare che il periodo festivo è arrivato.

Tra gli elementi tipici di questa stagione c’è anche la buona cucina. Si capisce che i giorni di festa sono davvero in pieno corso quando i profumi di pasti prelibati si diffondono nell’ambiente. Invitano a riunirsi a tavola con i propri cari per condividere la gioia di un piatto gustoso, ma allo stesso tempo, pongono ogni anno di fronte allo stesso problema.

Fare la spesa per Natale è un’incombenza da considerare, facendo i conti con un portafoglio sempre più leggero. Ecco allora che l’idea di concedersi una cena da chef al ristorante diventa sempre più lontana. Fortunatamente, grandi possibilità di spaziare con il menù in questi ultimi anni sono state offerte dai supermercati.

Un colosso della grande distribuzione come Lidl, propone puntualmente alla sua clientela prodotti di qualità Deluxe, che consentono di portare in casa propria tutta la raffinatezza e il sapore dei piatti stellati. Nulla da invidiare ad un costosissimo ristorante dunque, approfittando delle super offerte sul volantino attuale.

Il gusto dei piatti da chef in casa con Lidl: cena da sogno senza spendere una fortuna

Una cena prelibata è un premio che, talvolta, ci si vuole regalare dopo le fatiche del lavoro e degli impegni. Nel periodo natalizio diventa anche una necessità in ambito casalingo, quando si vuole fare un figurone di fronte agli invitati ai pasti festivi.

L’occasione giusta per fare scorta si presenta in questi giorni con il volantino Lidl in corso, nel quale diversi prodotti Deluxe compaiono a prezzi vantaggiosi. É il caso dell’astice americano da 350 grammi in vendita a 9,99 euro e del cocktail di mazzancolle tropicali in confezione da 180 grammi a 2,49 euro.

Il gusto dei latticini di qualità si ritrova nel fiore di bufala al tartufo a 1,99 euro, nelle mini burrate ripiene di pesto al peperoncino a 1,99 euro e formaggio di capra con fiori a 2,99 euro. Per un primo delizioso capace di stupire, i medaglioni funghi e tartufo e le mezzelune radicchio, gorgonzola DOP e Amarone DOCG, al prezzo di 1,79 euro per confezione.

Si segnalano, per condire, il pesto alle olive e quello pomodoro e mandorle, a 1,79 euro. Ed ancora, i mini panettoni gastronomici in confezione da 3 pezzi a 2,99 euro. Tante le opzioni per accompagnare il pasto, come gli sformatini di patate a 2,99 euro e gli arancini tartufati a 2,29 euro.

Meritano un’attenzione in più i dessert, tra i quali spiccano i tradizionali cantucci a 2,49 euro e i croccanti alle arachidi e alle mandorle a 1,79 euro, perfette idee regalo al sapore di Natale. Infine, per chi cerca un pensiero natalizio più impegnativo da donare a qualcuno, da non perdere i cesti con panettone o pandoro e altri prodotti Deluxe, al costo di 19,99 euro.