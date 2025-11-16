Il volantino Lidl della settimana propone un articolo ideale per l’autunno-inverno: è quello che serve per un piacevole calore in casa ad un piccolo prezzo.

L’autunno segna un netto passaggio dalle temperature calde a quelle più basse. In poche settimane ci si trova di fronte a vero e proprio cambio di stagione, che si riflette sul clima esterno come in casa. In attesa di dicembre, i primi veri freddi si fanno sentire e costringono a tirare fuori i capi più pesanti.

Il guardaroba si rinnova con cappotti e maglioni, ma anche in ambito domestico un aggiornamento si rende necessario. Creare un ambiente accogliente in cui domina il calore è una priorità. Un buon impianto di riscaldamento e gli elettrodomestici possono venire in soccorso, ma la vera sfida si presenta di notte.

É possibile dormire in un letto caldo in cui ci si sente protetti soltanto se questo è dotato della giusta biancheria. Non possono mancare le coperte. Negli ultimi anni anche in Italia ha spopolato la tendenza del copripiumino, un sistema di copertura “a sacco” in cui viene inserito il piumino stesso.

Adattabile alle diverse misure del letto, questo consente di cambiare l’esterno e lavarlo con maggiore praticità, oltre che di spaziare a livello estetico modificando colori e fantasie. Novembre è il mese giusto per scegliere questi componenti indispensabili, approfittando delle eccezionali offerte Lidl.

Piumino e copripiumino Lidl: dormire al caldo ad un piccolo prezzo

L’inverno è alle porte e qualche spesa mirata a trascorrere i mesi freddi in tutta comodità dovrà essere affrontata. Potrebbe essere il momento ideale per buttare via i vecchi piumoni rovinati, in favore di coperte più nuove e che meglio rispecchiano i propri gusti. Si può altresì scegliere un regalo di Natale utile in casa senza investire cifre folli.

Ci pensa il colosso della grande distribuzione organizzata Lidl, che ogni settimana aggiorna il suo volantino con tante novità dedicate alla casa. A partire da lunedì 17 novembre, il discount di origine tedesca proporrà un’offerta da non perdere. Si tratta del piumino singolo Livarno. Con misure 155 x 200 cm, è dotato di imbottitura realizzata con materiale riciclato.

La comodità è garantita: il piumino si può lavare in lavatrice fino a 95°C ed è adatto anche per l’asciugatrice. Un “Mega affare”, come afferma il volantino, considerando che questo articolo sarà in vendita all’incredibile prezzo di 12,99 euro. Non manca la versione da 250 x 200 cm per chi è alla ricerca di un piumino matrimoniale. In questo caso il costo è di 19,99 euro.

Non resta a questo punto che completare il set biancheria da letto con le parure copripiumino. Il volantino Lidl mette in evidenza queste calde versioni in pile con stampe tipicamente invernali. Si può scegliere tra i fiocchi di neve, le renne e il tartan, per un inverno ricco di colore e comfort.

Il copripiumino singolo con una federa abbinata da 50 x 80 cm è acquistabile a 12,99 euro. Quello matrimoniale con due federe da 50 x 80 cm, invece, a 19,99 euro.