Festa del Libro in Mediterraneo: questa sera a Minori Adriana Pannitteri

Questa sera il Caffè Umberto sul Corso Vittorio Emanuele di Minori ospiterà, a partire dalle 19.30, la seconda edizione de “Le Notti dei numeri 1” che rientra nella XIII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo.

Ospite della serata Adriana Pannitteri, volto noto del TG1, ed autrice di “Cronaca di un delitto annunciato” edito da L’Asino d’oro.

Che cosa spinge un uomo a prendere carta e penna e a scrivere decine di lettere a una sconosciuta ripercorrendo i tormenti e i vuoti della propria esistenza? Perché ha scelto proprio lei? E che cosa vuole ottenere? Antonio è un carabiniere di origini siciliane e pensa che la sua vita sia destinata a procedere lungo binari rassicuranti: un buon lavoro, una bella moglie e un figlio adorabile.

Maria Grazia è una giornalista di una importante tv nazionale in bilico tra cinismo e ingenuità. Incontrerà una ‘santa’ che dispensa miracoli, un pedofilo camorrista, un serial killer che ha tenuto in scacco mezza Italia e uno stalker inquietante, personaggi a tratti grotteschi in un mondo che le sembra banalmente cattivo e senza speranza. Le lettere di Antonio la costringeranno, suo malgrado, a confrontarsi con l’epilogo tragico di una vicenda che mai avrebbe immaginato di dover raccontare.

L’interrogativo che pian piano, inesorabile, si fa strada nelle giornate di Maria Grazia è che cosa accada davvero nella mente di una persona che arriva ad annullare tutto ciò in cui ha creduto trasformandosi in quello che comunemente viene definito un ‘mostro’. E ancora, basta il pentimento? Chi poteva fare qualcosa perché non lo ha fatto? Qual è il confine tra la cattiveria e la pazzia quando persino gli affetti più cari perdono di significato? Cronaca di un delitto annunciato di Adriana Pannitteri si spinge fino all’abisso, nelle contraddizioni e nelle fragilità degli esseri umani, senza retorica e con il ritmo narrativo di un giallo. Liberamente ispirato a una storia vera.

Ad Alfonso Bottone, direttore organizzativo ..incostieraamalfitana.it, il compito di porre domande sul libro all’autrice, con le sottolineature del clarinettista Enrico Erriquez.

Gli acquerelli di Giuseppe Proto a fare da suggestiva cornice ad una interessante serata che si concluderà con la consegna del Premio “Donna del mio Tempo” sezione Informazione televisiva, opera in maiolica realizzata dal maestro ceramista Nicola Campanile di Vietri sul Mare, ad Adriana Pannitteri.