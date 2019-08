Libero Grassi è diventato uno dei simboli della lotta alla mafia. Si è opposto ai ricatti di Cosa Nostra non pagando il pizzo.

Proprio la sua vita e la lotta contro la criminalità organizzata hanno ispirato un film che ha mostrato al mondo le grandi qualità di questo uomo.

Libero Grassi: chi era, età, storia, morte imprenditore ucciso dalla mafia

Libero Grassi nacque a Catania il 19 luglio del 1924. La sua famiglia era antifascista ed anche lui da giovane matura una posizione avversa al regime di Benito Mussolini.

Studia scienze politiche a Roma nel 1942. Durante la guerra entra in seminario non per una vocazione maturata nell’avversità della guerra, bensì per il rifiuto di combattere una guerra ingiusta al fianco di fascisti e nazisti.

Successivamente si trasferisce a Gallarate dove inizia la sua esperienza nel mondo dell’imprenditoria. Torna a Palermo dove apre uno stabilimento tessile.

Dopo aver avuto alcuni problemi con la fabbrica di famiglia, la Sigma, viene preso di mira da Cosa Nostra, che pretende il pagamento del pizzo. Libero Grassi ha il coraggio di opporsi alle richieste di racket della mafia e di uscire allo scoperto, con grande esposizione mediatica. Nel gennaio 1991 il Giornale di Sicilia aveva pubblicato una sua lettera sul rifiuto di cedere ai ricatti della mafia.

Arriva la conseguente denuncia ai suoi estorsori, i fratelli Avitabile, arrestati il 19 marzo 1991 insieme ad un complice. L’imprenditore siciliano rifiutò l’offerta di una scorta personale.

La stessa Sicindustria gli volta le spalle. In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera il 30 aprile 1991 afferma che «l’unico sostegno alla mia azione, a parte le forze di polizia, è venuta dalla Confesercenti palermitana».

Il 29 agosto del 1991, alle sette e mezza di mattina, venne ucciso a Palermo con quattro colpi di pistola mentre si recava a piedi al lavoro.