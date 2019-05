L’equipaggio di Amalfi onora Sant’Andrea: atleti e staff tecnico insieme in Cattedrale

Hanno posato davanti la statua del Patrono di Amalfi Sant’Andrea gli atleti del galeone azzurro che il prossimo sabato 1 giugno andranno in trasferta a Venezia per disputare la 64esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

L’equipaggio del galeone di Pegaso è stato presentato ieri pomeriggio al Salone Morelli del Comune di Amalfi tra gli applausi dei tanti amalfitani presenti che ogni anno sostengono gli atleti in quella che è uno dei pali remieri più sentiti e seguiti d’Italia che trova ampio spazio anche sulla Rai.

Tralasciate le polemiche sulla decisione di Venezia di voler disputare la gara per la prima volta nella storia di sabato, cosa che ha comportato cambiamenti nella rosa di Amalfi dato che molti atleti il 1 giugno sono impegnati in altre gare di canottaggio, gli amalfitani continuano oggi giorno il loro allenamento in mare.

Tra un allenamento in mare ed un altro, gli otto vogatori hanno fatto sosta in Cattedrale ad Amalfi per rendere omaggio, prima della partenza per Venezia, a Sant’Andrea con il quale gli amalfitani hanno sempre avuto un rapporto viscerale di adorazione.

Ricordiamo che gli atleti che faranno parte del galeone azzurro a Venezia sono Luigi Lucibello, Nunzio Colandrea, Fabio Infimo, Andrea Maestrale, Leonardo Apuzzo, Salvatore Monfrecola, Alberto Bellogrado e Luigi Proto. Le riserve sono Giovanni Bottone e Riccardo De Riso. Il timoniere è Vincenzo Di Palma; l’allenatore Antonio La Padula e il direttore tecnico è Giuseppe Ingenito.