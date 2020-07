Legambiente mappa i sentieri più belli d’Italia: ci sono anche quelli della Costa d’Amalfi

Legambiente ha mappato i sentieri più belli d’Italia grazie al Trekker Street View di Google e tra questi ci sono anche quelli della Costiera Amalfitana.

In totale sono 21 gli itinerari visualizzabili da alcuni giorni su Goole Maps per un totale di circa 220 Km: tra le novità il Cammino nelle terre mutate, lungo la dorsale appenninica tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, martoriata dai recenti sismi, e la Costiera Amalfitana.

I volontari hanno percorso i vari itinerari con il Trekker di Street View, uno speciale- zaino “tecnologico” dotato di 15 fotocamere posizionate nella parte superiore dello zaino che permettono la navigazione a 360° dei siti catturati.

Grazie alle immagini raccolte e visibili dal 4 luglio, chi vorrà digitando su Google Maps i sentieri mappati dall’associazione ambientalista, potrà visualizzare i relativi percorsi, valutarne condizioni e difficoltà, ma anche vedere la bellezza di questi luoghi, stabilire come attrezzarsi per affrontare al meglio e ben preparati una gita fuori porta in uno di questi luoghi.

Come detto, tra i sentieri mappati, ci sono anche quelli della nostra Costiera Amalfitana.

Tra gli itinerari mappati dai volontari di Legambiente: il Sentiero degli Dei, lungo circa 6 km che collega Bomerano, frazione di Agerola, a Nocelle, frazione di Positano; il sentiero dei Limoni, cammino che attraversa giardini e limoneti per circa 8 km, passando per i comuni campani di Maiori, Minori e Ravello ed è percorribile in entrambe le direzioni.

Tra gli altri itinerari mappati: L’Alta Via, il tracciato più alto, con una latitudine media di 1062 m da Agerola a Pian del Pero (Faito), i principali sentieri che percorrono la Valle delle Ferriere, e poi quelli dell’area naturale marina protetta Punta Campanella.