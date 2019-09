Leda Bertè è conosciuta per essere la sorella di due grandi artisti di Loredana Bertè e dell’indimenticata Mia Martini.

Chi è Leda Bertè la sorella di Mia Martini e Loredana Bertè

Leda Berté è nata nel 1945 aveva tre sorelle: Loredana, Domenica conosciuta con il nome di Mia Martini e Olivia.

Nata in Calabria ma si è trasferita con la famiglia da giovane prima nelle marche e poi a Roma.

E’ stata ospite di diversi programmi televisivi nei mesi scorsi quando è stata proposta un film dedicato all’indimenticata sorella Mia Martini.

Ha raccontato in un’intervista il suo rapporto con l’artista:”Mimì è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo per la cattiveria della gente. Si è creata questa diceria poi diventata corale per chi non aveva capito con chi aveva a che fare. La grande sensibilità di questa donna è stata distrutta con una cattiveria immensa. Gli 8 mesi in cui è stata da me perché aveva grosse difficoltà economiche ho sempre cercato di farle capire che sarebbe tornata alla grande ma le hanno fatto tanto male, era diventata fragile. Le cattiverie delle persone le abbiamo vissute veramente, ma poi da gente insospettabile. Io queste persone non le perdonerò mai”.