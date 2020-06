Le Nereidi di Amalfi e Torre La Cerniola di Maiori premiate con i Wedding Awards 2020

La Costiera Amalfitana premiata ancora una volta per l’ospitalità e l’organizzazione dei matrimonio. Nello specifico Le Nereidi di Amalfi e Torre La Cerniola di Maiori sono state premiate con i Wedding Awards 2020 nella categoria banchetti.

Il premio organizzato da Matrimonio.com con il maggior numero di recensioni da parte degli sposi e con le valutazioni migliori. Le coppie che hanno già organizzato il matrimonio e le hanno raccomandate per il loro servizio, rapporto qualità/prezzo, risposta, professionalità e flessibilità.

I Wedding Awards vengono dati al 5% delle aziende con il maggior numero di recensioni positive di tutte le categorie tra più di 60.000 aziende, tenendo conto anche della qualità e della professionalità dei servizi offerti. Il protagonismo viene dato agli sposi che, con le loro recensioni scritte dopo aver usufruito dei servizi per il loro matrimonio, sono coloro che decretano i vincitori. Proprio per questo motivo, questo premio è diventato un punto di riferimento nel settore e un certificato di garanzia per le coppie di futuri sposi.

“Con questi premi, vogliamo arricchire il settore nuziale riconoscendo l’impegno e la professionalità e aiutare le coppie a trovare i servizi e i prodotti per le loro nozze. Inoltre, quest’anno vogliamo mettere in risalto l’ottimo lavoro svolto da tutti coloro che amano i matrimoni e danno un servizio di qualità nell’ambito di un settore che ha risentito fortemente di questa situazione inaspettata a causa del COVID-19 – afferma Nina Pérez, CEO di Matrimonio.com –Siamo consapevoli del momento complicato che stanno vivendo molti professionisti dei matrimoni e sappiamo che stanno lavorando sodo per gestire al meglio la situazione e per questo, ora più che mai, meritano che il loro impegno venga premiato”.