Sorpresa all’uscita da Montecitorio per il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ad attenderlo Alessandro Di Sarno che l’ha intercettato per un test antidroga a sorpresa.

Il 4 marzo il vicepremier ha annunciato in conferenza stampa alla Camera un disegno di legge in materia di droga. Pene più severe e niente concetti di modica quantità per i reati di “lieve entità”.

Sfruttando proprio questo appiglio che “La Iena” si è presentata al cospetto del ministro proponendo il test antidroga. Salvini, inizialmente titubante, ha poi acconsentito. “Siamo assolutamente sicurissimi?” chiede la Iena. “Dono sangue, sono assolutamente controllato”, risponde Salvini. “Ci togliamo il pensiero”, dice Di Sarno.

Il vicepremier, ridendo, ha dichiarato, prima dell’esito del risultato, mi puoi trovare positivo alla pastasciutta e al cioccolato. Non a caso l’esito è stato “Negativo”.

Non si tratta di una prima volta, anzi è capitato abbastanza spesso in passato che un inviato de Le Iene facesse test antidroga a sorpresa e molto spesso anche con risutalti decisamente sorprendenti.

Ovviamente Matteo Salvini non è stato l’unico ad essere sottoposto al test a sorpresa, anzi. Per scoprire chi sono stati i politici presi di mira Le Iene non resta che attendere domenica 17 marzo e sintonizzarsi in prima serata su Italia 1.

Di seguito le immagini e le anticipazioni fornite proprio dal sito del noto programma di approfondimento giornalistico di mediaset.