Lavori sulla Statale Amalfitana: dal 2 marzo senso unico alternato a Positano e Conca dei Marini

Partiranno lunedì 2 marzo i lavori di rifacimento della pavimentazione della Strada Statale 163 amalfitana in tratti saltuari compresi tra il km 5,000 ed il km 30,000, nei territori comunali di Positano e Conca dei Marini.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione, regolato da semaforo o dal personale di cantiere, fino al 3 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 20:00 (esclusi i giorni festivi e prefestivi).

L’intervento di ripristino del piano viabile segue ai lavori già effettuati in diversi punti della statale “Amalfitana”, dove nel mese di dicembre 2019 si sono verificati movimenti franosi che hanno comportato limitazioni al transito e che hanno visto una costante attività di uomini e mezzi dell’Anas, in collaborazione con gli Enti locali, la Regione Campania e la Protezione Civile.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.