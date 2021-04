Lavori ad Atrani, capolinea Sita a Castiglione: ecco gli orari delle tratte

Sita Sud, la compagnia su gomma che serve anche la Costiera Amalfitana, comunica che, in riferimento all’ordinanza Anas n.196 del 12/04/2021, relativa ai lavori di manutenzione alla sede stradale della SS 163 “Amalfitana” nel comune di Atrani dal km 30+500 al km 30+800, a far data dal 14 aprile 2021 e fino alla conclusione dei lavori, prevista per il 30 aprile 2021, i collegamenti sulle autolinee in oggetto si attesteranno come capolinea di partenza/arrivo in località “Castiglione Bivio”.

Tali autolinee sono:

Scala – Ravello – Amalfi

Amalfi – Maiori – Salerno

Amalfi – Maiori – Vietri s.m. – Napoli

Amalfi – Maiori – Tramonti

Per quanto concerne i collegamenti da Amalfi per Napoli e viceversa si specifica che gli stessi saranno ugualmente attestati in località Castiglione Bivio, senza subire variazioni di orario.

Quanto descritto sarà effettuato fino al ripristino della normale viabilità sulla SS163 nel comune di Atrani.

Di seguito gli orari: