L’Associazione Pizza Tramonti a Napoli al Bufala Fest con i sapori della Costiera

Anche l’Associazione Pizza Tramonti sará al “Bufala Fest – non solo mozzarella”, la kermesse enogastronomica organizzata che si terrá dal 31 agosto al lungomare di Napoli.

Organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, la kermesse si terrà dal 31 agosto all’8 settembre sull’affascinante e suggestivo Lungomare Caracciolo di Napoli, proprio in quella che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio UNESCO, e che costituirà un’importante vetrina per la pizza di Tramonti, quella integrale cotta a una temperatura che arriva fino ai 350 gradi, ma rivisitata in chiave “Bufala Fest”.

Totalmente dedicata alla promozione e valorizzazione dell’intera filiera bufalina, la kermesse, che gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, proporrà menù degustazione ideati e cucinati per esaltare il connubio tra gusto e benessere a tavola. Il Benessere, infatti, sarà il tema di Bufala Fest 2019, che con un fitto cartellone di eventi e iniziative punta a stimolare il networking tra aziende e realtà che operano nel settore gastronomico ma anche a offrire sempre di più soprattutto in termini di qualità ed eccellenza, ai visitatori e agli espositori.

Ed è in quest’ottica che l’Associazione Pizza Tramonti proporrà ai visitatori la “Tramonti verace”, una pizza integrale della tradizione con impasto integrale e provola affumicata all’uscita, e “O’ cazunciell ai profumi della Divina”, con ricotta, limone sfusato Igp e acciughe di Cetara. Rigorosamente made in Tramonti le materie prime: il finocchietto selvatico dei monti Lattari, l’olio al limone dell’azienda Terre Operose e i limoni forniti dal Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi I.G.P.

«Mangiare km0, cercare il cibo locale, riscoprire le tradizioni della propria terra, sono tutti indicatori che esprimono la volontà di manifestare un’appartenenza. Il ritorno alle sane origini e la riscoperta delle tradizioni che stanno scomparendo è il segnale forte della voglia di ritrovare un benessere perduto», dichiarano gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e Francesco Sorrentino.

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e degli show cooking. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dagli espositori, sono previste tre tipologie di ticket, Menù Adulto, Menù Bambino e Menù Gluten Free. La pizza di Tramonti sarà presente allo stand numero 27, dove le maestranze dell’Associazione si prodigheranno nell’offrire una performance visiva e culinaria da non dimenticare, esaltando la storia che li ha portati fin qui, vedendoli protagonisti di un successo che dagli anni Quaranta continua senza sosta. Perché se la capitale della pizza è Napoli, è fuor di dubbio che sia stata Tramonti a farla conoscere a tutto il mondo.

«Con la nostra partecipazione l’Associazione sposa in pieno il tema della kermesse, portando all’attenzione dei visitatori la preziosità delle tradizioni che resistono imperturbabili e l’importanza di uno stile di vita improntato al benessere. La storia della pizza di Tramonti è l’emblema di tutto ciò e verrà esaltata dai nostri maestri pizzaioli soci, provenienti da tutta Italia, per tutti i nove giorni dell’evento. Un grazie va quindi agli organizzatori che ci hanno voluti omaggiare di questo invito, che accoglieremo con riconoscenza e competenza. Al Bufala Fest porteremo profumi, colori e sensazioni del nostro territorio, sicuri che riusciranno a emozionare il pubblico», dichiara il presidente dell’APT Vincenzo Savino.