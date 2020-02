L’Amica Geniale – storia del nuovo cognome: trama, cast e anticipazioni

Andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25 la seconda stagione de l’Amica Geniale – storia del nuovo cognome, tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

I nuovi otto episodi andranno in scena da questa sera per un totale di quattro prime serate su Rai 1.

L’Amica Geniale – storia del nuovo cognome: trama

La nuova stagione riprende dove si era interrotta la prima. Dopo il matrimonio con Stefano, per Lila inizia un calvario insopportabile: l’assunzione del cognome del marito la fa sentire diversa, smarrita, una proprietà dell’uomo violento che ha sposato.

Elena invece continua ad eccellere nello studio, ma proprio durante il matrimonio dell’amica si rende conto di non appartenere più al rione dove è cresciuta e nemmeno fuori.

Durante una vacanza ad Ischia, le due ragazze incontrano l’amico d’infanzia Nino Sarratore, diventato uno studente universitario molto ambizioso. Un incontro fortuito che cambierà per sempre il loro legame.

Lila inizia a lavorare come commessa presso il negozio di calzature dei Solara, mentre Elena, decisa a diventare una persona influente, si trasferisce a Pisa per continuare i suoi studi.

L’Amica Geniale – storia del nuovo cognome: anticipazioni 10 febbraio

Lila è in viaggio di nozze ad Amalfi, mentre Elena ha problemi con Antonio e rimette in discussione il rapporto con lo studio. Quando l’amica torna da lei con dei vistosi lividi addosso, le due ritrovano la loro naturale vicinanza.

Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto ai Solara per evitargli di fare il militare, ne è umiliato e finisce per lasciarla. Stefano è invece un marito tradizionalista e talvolta violento: per questo Lila continua a ribellarsi e a non adempiere ai suoi doveri coniugali.

L’Amica Geniale – storia del nuovo cognome: cast

Nel cast della nuova stagione ritroveremo le due protagoniste cresciute interpretate dalle talentuose Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Un ruolo importante sarà quello ricoperto da Francesco Serpico che tornerà nei panni di Nino Sarratore.

Ci saranno poi Emanuele Valenti che interpreta Donato Sarratore e rivedremo anche Marcello e Michele Solara (Elvis Esposito e Alessio Gallo), Stefano Carracci (Giovanni Amura), Ada (Ulrike Migliaresi), il fratello di Lila Rino Cerullo (Gennaro De Stefano), Alfonso Carracci (Fabrizio Cottone) e tutti gli altri.

Sarà importante, per la storia di Elena, la professoressa Galiani (Clotilde Sabatino) insegnante di italiano di Elena al liceo. Non mancherà però neanche l’anziana maestra Oliviero (Dora Romano).

Tra i nuovi personaggi ci sarà anche Bruno Soccavo (Francesco Russo), un amico e compagno di università di Nino. Due i ragazzi che si interfacceranno con Elena durante gli anni universitari: Franco Mari (Bruno Orlando), un giovane toscano di buona famiglia, e Piero Airota (Matteo Cecchi), gentile ed educato figlio di un importante accademico.