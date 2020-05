L’Allieva 2: anticipazioni e cast della puntata di stasera 10 maggio

Torna, su Rai1 questa sera “L’allieva“, fiction vincitrice di ascolti nell’inverno dell’ anno scorso.

La serie che vede protagonisti Alessandra Mastronardi, e lo straordinario Lino Guanciale reduce dai successi di “Non dirlo al mio capo” e “La Porta rossa”. Prende ispirazione dal romanzo che da il nome alla fiction scritto da Alessia Gazzola.

L’allieva 2 – trama

La protagonista, é una giovane e goffa specializzanda in medicina legale, appassionata del suo lavoro, di nome Alice Allevi.

Frequentando l’istituto di medicina legale Alice si imbatte nell’arrogante e misterioso dottor Claudio Conforti del quale si innamora perdutamente.

La ragazza peró e attratta anche dal giovane Arthur simpatico reporter e figlio del direttore dell’istituto, si trova a dover affrontare una lotta interiore che la porterá a capire chi ama davvero e non solo.

L’ultima puntata della scorsa serie finisce con Alice che sceglie di rimanere a Roma con Claudio per continuare a svolgere il lavoro che tanto ama.

L’allieva 2 – anticipazioni 10 maggio

Alice inizia a pensare che il Pm Einardi la stia solo usando per vendetta personale contro Claudio. La ragazza e Claudio vengono convocati da Calligaris presso una scuola dove uno studente è morto perché è caduto da una struttura in costruzione. Alice viene a sapere dall’ex moglie del PM che cosa è accaduto in passato tra Einardi e Conforti.

Nel secondo episodio Alice e Claudio saranno chiamati ad indagare su una scena del crimine: un famoso chirurgo, Edgardo De Luca, è rimasto ucciso nel corso di una rapina. La moglie Monique e la figlia Elena resteranno invece solo ferite. Nel corso delle indagini Alice intuirà che Claudio la starà nascondendo qualcosa…Dopo che sarà risolto il caso, Claudio e Alice parleranno e si chiariranno.

L’allieva 2 – cast

Cast quasi completamente italiano per la fiction in onda su Rai 1 che vede come protagonisti: Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi, Giorgio Marchesi, Dario Aita, Tullio Solenghi, Michele Di Mauro, Francesca Agostini, Emmanuele Aita, Claudi Gusmano, Anna Dalton, Pierpaolo Spollon, Chiara Ricci, Giselda Volodi, Jun Ichikawa, Marzia Ubaldi, Fabrizio Coniglio, Francesco Procopio, Martina Stella.