La Villa Marittima Romana di Minori protagonista di un servizio del Tg2 / Video

E’ andato in onda ieri al Tg2 un servizio sull’evento Gusta Minori e sulla Villa Marittima Romana del paese della Costiera Amalfitana.

Nel servizio viene mostrato il video mapping che ha permesso di far rivivere la villa marittima proprio nel suo antico splendore.

“L’auspicio è che esportando questa opera teatrale multimediale in grado di mostrarci la Villa Romana come era, si possa promuovere questo straordinario sito all’estero. Stiamo in contatto con importanti tv straniere per la produzione di un docufilm su personaggi e storia della Villa Romana di Minori” – ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori.

Inoltre il Gusta Minori ha vinto la sfida: grande successo di pubblico, presenti le tv straniere. La XXIV esima edizione di Gusta Minori è stata organizzata dall’Associazione Gusta Minori, con il patrocinio del Comune di Minori e grazie alla REGIONE CAMPANIA -Scabec per aver finanziato l’evento. Orgogliosi della nostra storia andiamo OLTRE INSIEME nel segno della Cultura.