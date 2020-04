Sta riscuotendo un grande successo la fiction di Rai 1 Doc – nelle tue mani che vede come protagonista Luca Argentero. Ma la narrazione è ispirata ad una storia vera quella di Pierdante Piccioni.

Il dottor Pierdante Piccioni ha subito un bruttissimo incidente e a poche ore di distanza dall’impatto, il medico si è risvegliato dal coma con conseguenze drammatiche: ha perso tutti i ricordi degli ultimi 12 anni della sua vita

Chi è Pierdante Piccioni il medico che ha ispirato la fiction Doc – nelle tue mani

“Veniva reputata impossibile da credere – scrive nel suo primo romanzo, Meno 12, pubblicato con la Mondadori e scritto con Pierangelo Sapegno – poi sono venute fuori le lesioni. Quei mesi in cui sono stato trattato da demente e impostore li ricordo purtroppo”.

Dolore e senso di colpa lo assalgono quando rivede i figli. E’ convinto che i suoi piccoli abbiano meno di 10 anni, ma si ritroverà di fronte due uomini.

In un’intervista a Fan Page ha raccontato:”Ho detto ‘Si saranno sbagliati, saranno i figli di qualcun altro. Non sono i miei bambini’. Non è che io lo facessi apposta, ma non sapevo chi fossero. Temevo anche che i miei bambini fossero morti nell’incidente e non volessero dirmelo”.

“Può sembrare brutale, ma chi in un giorno ha visto la propria vita stravolta è consapevole di quanto sia importante la disciplina: per un incidente ho perso la memoria, 12 anni spezzati via, cancellati per sempre. Solo la mia tenacia e passione mi hanno permesso di ricominciare anche se nessuno ci credeva”.