La tragedia di Positano, l’ira della famiglia di Fernanda: «Uccisa dallo scaricabarile»

«Mia nipote Fernanda è morta per colpa delle amministrazioni che fanno scaricabarile. Ci avete distrutto, avete distrutto le nostre famiglie». È il doloroso sfogo di Marianna, zia di Fernanda Marino, la 17enne di Montepertuso di Positano vittima del terribile incidente stradale di giovedì mattina, travolta da un van del servizio Ncc alla guida del quale c’era un 28enne di Pompei, poi risultato positivo al test sui cannabinoidi, che ha imboccato il senso unico alternato passando col rosso. Zia Marianna ha postato un messaggio sui social, manifestando il dolore che sta vivendo la sua famiglia. «Non è possibile perdere una figlia così. Da quanto tempo ci stiamo lamentando di questi semafori? Di giorno e di notte si creano code perché c’è sempre chi non rispetta questo maledetto semaforo».

La ragazzina era alla guida del suo scooter: stava andando a Sorrento, al suo liceo, il “Salvemini”, quando un minivan di una società di Ncc, la “Positano Car Service”, che viaggiava in senso opposto lungo la strada statale 163, l’ha travolta in località Garitta. L’impatto è stato fatale. Il 28enne di Pompei è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio: non ha rispettato il semaforo rosso in un tratto interessato da lavori di messa in sicurezza del costone roccioso. «Tutti a fare scaricabarile dal Comune di Vico, Positano, Piano di Sorrento, tutti voi che fate parte di queste amministrazioni siete colpevoli. Tutti, nessuno escluso», conclude Marianna. «La piccola e dolce Fernanda, mia nipote, la cugina dei miei figli, è stata ammazzata da tutti voi. Ci avete distrutto avete distrutto le nostre famiglie. Ora vi raccomando: togliete il semaforo ».