La “The Ring Mania” arriva anche nel Salernitano: avvistata Samara a Pagani

Samara Morgan di “The Ring” è arrivata anche nel Salernitano, precisamente a Pagani. Quella che sta imperversando in questi giorni tra il napoletano ed ora anche il Salernitano è la “The Ring mania”.

Lo scherzo, se di scherzo si può parlare, consiste nel vestirsi di bianco ed emulare la protagonista del famoso film horror. A vestire i panni di Samara è solitamente una donna che poi di notte va in giro a spaventare i passanti.

Sono ormai tantissime le segnalazioni sui social network che ritraggono le spaventose cosplayer vagare in giro di notte nelle città. Lo scherzo non è andato però a buon fine nel napoletano dove i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver anche malmenato Samara o, per meglio dire, chi la interpretava.

Sfortunatamente il fenomeno “The Ring mania” si sta ingrandendo a dismisura da Nord a Sud Italia e sta mettendo in agitazione tantissimi cittadini di vari paesi d’Italia.

Il I luoghi più isolati delle città diventano l’inedito teatro di una goliardata che però terrorizza i malcapitati passanti che la incontrano. Anche perché la “Samara”, già inquietante di per sé per via della lunga camicia da notte bianca, lancia urla disumane così come avviene anche nel film.

Gli avvistamenti in queste ultime ore si sono moltiplicati in tutta Italia, da Nord a Sud, e la Campania non ha fatto eccezione con diverse segnalazioni tra il napoletano e il salernitano.