La Reggia di Caserta apre le sue porte per la “Notte dei Ricercatori 2019”

Anche la Reggia di Caserta sarà aperta straordinariamente di sera per la “Notte dei Ricercatori 2019” domani, venerdì 27 settembre.

La Reggia, uno dei simboli della Campania, sarà aperta al pubblico dalle 19.00 alle 23.30 al costo simbolico di 3 euro. La serata sarà animata dalle dimostrazioni dei ricercatori ospiti del monumento, e gli eventi proseguiranno anche la mattina del 28 dalle 9 alle 13.

Studiosi e ricercatori guideranno il pubblico alla scoperta delle bellezze della matematica, faranno osservare il cielo e le sue meraviglie, ed esploreranno i meandri della biologia, della domotica e della robotica. Nn mancheranno i viaggi nella letteratura o sulla scena di un crimine.

La Reggia di Caserta ospiterà due progetti: Sharper, coordinato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e B-future.

Il progetto Sharper vedrà la partecipazione dei Laboratori di Restauro per i Beni Storico/Artistici e per i Beni Archivistici e Librari della Reggia di Caserta, che presenteranno l’esposizione “Oltre il visibile: Diagnostica e ricerca sui beni culturali”. Il progetto è dedicato all’analisi di due quadri e prevede dimostrazioni di analisi in XRF (fluorescenza ai raggi X) e Raggi UV, con strumentazione portatile da eseguire sulle opere in loco.

Sabato 28 settembre a fare da protagonista l’iniziativa Dance Well, parte del progetto B-Future, che ha come protagonisti alcuni malati di Parkinson impegnati nella pratica artistica della danza.