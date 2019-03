Tornerà come di consueto alle 11.30 su Rai 1 il programma cult della mattina degli italiana, parliamo de La Prova del cuoco.

Condotto da Elisa Isoardi ogni giorno fa alternare in studio decine di cuochi o aspiranti tali, che si sfidano proponendo le ricette della tradizione.

La Prova del Cuoco: anticipazioni martedì oggi 19 marzo

Nella puntata di ieri, ovviamente, sono stati preparati i dolci più attesi per la festività di oggi, parliamo delle Zeppole di San Giuseppe.

I pasticcieri hanno mostrato a tutta Italia come realizzare il dolce che nella giornata di oggi sarà proposto su tantissime tavole.

In alternativa i partecipanti hanno preparato anche i bignè, per concludere in maniera molto dolce il pasto.

E’ stata una sfida tra Roma e la Sicilia, con due modi diversi di preparare i dolci e le bontà nostrane.

Anche oggi in studio, in compagnia della Isoardi, ci saranno cuochi e aspiranti tali a sfidarsi e a preparare e mostrare le ricette della tradizione.

Tra gli altri si alterneranno, nelle varie puntata de La Prova del cuoco, diversi chef tra gli altri: Riccardo Carnevali, Dino De Bellis, Elis Marchetti, Stefano Marinucci, Gregori Nalon, Andrea Nari, Micol Pisa, Romana Spagnoli, Antonio Totaro, Emanuele Vallini.

E’ ormai diventato un appuntamento fisso nella mattinata degli italiani. Milioni di persone, infatti, guardano quotidianamente la trasmissione di Rai 1.

Per tutti gli appassionati del genere, è possibile rivedere le ricette proposte a La Prova del cuoco, sul sito Raiplay.

Il programma ha sempre lo stesso format e con il sorriso di Elisa Isoardi e la simpatia dei suoi ospiti, diventa un prodotto molto piacevole.

Menù e idee per tutti i gusti, a partire dai piatti della tradizione, sia per quanto riguarda i primi, in particolare con varie preparazioni con la pasta che per i secondi.

Per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata, quindi, non resta che sintonizzarsi, come sempre, alle 11.30 ovviamente su Rai 1.