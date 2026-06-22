Ci sono insegnanti che non si limitano a spiegare lezioni, ma che lasciano un’impronta indelebile nell’anima di una comunità. La maestra Concetta Anastasio è senza dubbio una di questi. Sabato scorso, circondata dall’affetto dei colleghi della scuola primaria e secondaria, della sua splendida famiglia e di tanti amici, ha festeggiato il suo pensionamento. Un traguardo che arriva quasi per imposizione dello Stato e a malincuore per lei, donna ancora straordinariamente attiva, propositiva e mossa da una vitalità contagiosa.

Fin da bambina, Concetta coltivava un sogno chiaro: insegnare ai bambini. Dopo aver conseguito il titolo accademico presso il Conservatorio di Musica di Salerno, ha trasformato quel sogno in realtà, legando indissolubilmente il suo nome al territorio di Tramonti. Per anni, ogni singola mattina, a bordo della sua piccola autovettura, ha percorso con puntualità svizzera le curve della Costiera. Non importava il meteo o la fatica del viaggio: la maestra Concetta è sempre entrata a scuola con il sorriso stampato sul volto, pronta ad accogliere i suoi alunni all’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli”.

Ha insegnato italiano in modo eccellente, donando basi solide a generazioni di bambini che oggi sono adulti, professionisti e, in molti casi, genitori a loro volta. Ma a contraddistinguerla è sempre stato il suo metodo: unire il rigore della didattica all’allegria e alla musica.

Le sue lezioni erano un connubio perfetto di cultura e gioia. Una ex alunna, oggi adulta, la ricorda così: “Ricordo che la maestra Concetta, tra un’analisi grammaticale e un approfondimento di storia, riusciva a rendere la lezione sempre allegra. Ci intratteneva con le sue canzoncine, alleggerendo i lunghi pomeriggi passati a scuola. Ci faceva interpretare le letture, trasformando la classe in un piccolo teatro: un metodo straordinario che ha aiutato molti di noi a superare le timidezze e le difficoltà nell’esprimerci. Ha riempito la scuola di musica e di vita.”

A Concetta Anastasio vanno i più sinceri auguri per questo nuovo capitolo della sua vita, con la certezza che la sua energia e la sua musica continueranno a ispirare chiunque avrà la fortuna di incrociare il suo cammino.