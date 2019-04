Come da tradizione oggi 22 aprile di celebra la Giornata della Terra. Quest’anno la festa cade in concomitanza con la Pasquetta.

Si tratta di un evento mondiale che coinvolge tutti i paesi con l’obiettivo sensibilizzare la popolazione a proteggere il nostro amato pianeta.

A proporre una giornata per la difesa del pianeta fu l’attivista John McConnell nel 1969 in una conferenza dell’Unesco a San Francisco.

La prima fu celebrate il 21 marzo 1970, il primo giorno di primavera nell’emisfero settentrionale. Questa giornata di equilibrio della natura è stata poi sancita in una proclamazione scritta da McConnell e firmata dal Segretario generale delle Nazioni Unite U Thant.

La Giornata della Terra: cos’è e perchè si festeggia oggi 22 Aprile

Come detto l’obiettivo è quello di conservare le risorse naturale del pianeta. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta come l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili.

In occasione della Giornata della terra vengono organizzate in tutto il mondo iniziative di tutela e sensibilizzazione del territorio.

Legambiente ricorda che gli arenili continuano ad essere pieni di rifiuti. Secondo l’ultima indagine Beach litter condotta nel 2017, la plastica si conferma il materiale più trovato sulle spiagge, circa l’84% seguito da vetro e ceramica 4,4%, metallo 4%, carta e cartone 3%. I

l 64% dei rifiuti che finiscono sugli arenili proviene da oggetti che hanno vita breve: il 30% è costituito da imballaggi e il 34%, un rifiuto su tre, da prodotti usa e getta come piatti e bicchieri di plastica.

Si tratta di un problema concreto che coinvolge buona parte del nostro pianete e dei nostri mari. Ecco perchè l’impegno e la buona educazione devono essere la normalità e non l’eccezione da mettere in pratico solo nella Giornata della Terra