Nuove emozioni in arrivo nelle prossime puntate de La forza di una donna: le anticipazioni rivelano che Bahar verrà a conoscenza di una terribile verità.

Le serie turche continuano ad essere protagoniste del palinsesto Mediaset, dove guadagnano sempre più spazio. Una delle più seguite del momento è La forza di una donna, approdata su Canale 5 a giugno e attualmente in onda dal lunedì al sabato nella fascia pomeridiana.

La dizi drammatica conquista il pubblico, aggiudicandosi una promozione per il periodo festivo. Recenti indiscrezioni hanno rivelato che, in assenza dei programmi di Maria De Filippi, la soap andrà in onda con puntate più lunghe e sarà trasmessa, in alcuni casi, anche di domenica.

Nel frattempo, le vicende che ruotano attorno a Bahar tengono con il fiato sospeso e lo faranno anche nella settimana dal 17 al 22 novembre. Le anticipazioni annunciano che Bahar si renderà conto che la scelta migliore per il bene di Doruk e Nisan è avere un buon rapporto con Piril e Sarp e deciderà di parlarne con lui.

Nel corso delle puntate, i due ex coniugi si troveranno ancora nel rifugio di montagna insieme ai bambini e riusciranno a raggiungere la pace facendo colazione insieme ai figlioletti. Un nuovo evento, però, sta per cambiare le carte in tavola. Si prevede uno scontro di fuoco tra i due dopo una tragica scoperta.

Bahar sconvolta affronta Sarp: cosa accadrà nelle puntate de La forza di una donna

La tranquillità ritrovata è destinata a durare poco. Uno spoiler sulla settimana dal 17 al 22 novembre permette di scoprire che per Bahar ci sarà un altro duro colpo da affrontare. La donna sarà intenta a conversare con Emre, quando questo si lascerà sfuggire che la sua amica Yeliz è venuta a mancare.

La notizia della morte sconvolgerà Bahar che scoppierà in un pianto disperato. In preda allo shock deciderà di telefonare ad Arif per chiedere spiegazioni e per farsi riportare a casa. La donna si troverà così faccia a faccia con Sarp, che vuole evitare che lei se ne vada.

Lei però, furiosa, gli rinfaccerà di non essere davvero morto e di aver rovinato la sua vita, oltre che quella di Yeliz. I bambini dunque, domanderanno a Bahar cosa stia accadendo, ma lei non avrà la forza di rispondere. A quel punto, Sarp interverrà prendendo in mano la situazione e racconterà della dipartita ai figli.

Nonostante le insistenze dell’ex marito, Bahar è decisa ad abbandonare il rifugio insieme a Doruk e Nisan, con l’intenzione di recarsi, insieme ad Arif, sulla tomba di Yeliz. Per scappare via e fuggire all’opposizione di Sarp, chiederà alla figlia di aiutarla nell’escogitare un piano.

Non mancheranno le novità anche al bar di Emre, dove si presenterà Sirin. Questo però, si è spostato per una commissione. Lei incontrerà Idil che, con grandi probabilità, si metterà ancora una volta nei guai. La ragazza sarà accolta a casa di Enver e Hatice, tra i quali regna una nuova bugia.