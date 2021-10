La Farmacia Ala di Atrani prima Farmacia Cardioprotetta del territorio

Parte da Atrani la prima farmacia cardioprotetta con personale formato BLSD (rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione).

L’annuncio è stato fatto dalla stessa Farmacia Ala di Atrani che spiega che il defibrillatore di ultima generazione è collegato in rete con il sistema di emergenza 118 e geolocalizzato per essere reso disponibili a chiunque ne avesse bisogno in qualsiasi momento del giorno o della notte.

In questo modo la Farmacia Ala un “punto salvavita” in grado di intervenire in maniera tempestiva in caso di arresto cardiaco.

Il Farmacista è infatti considerato da tutti un dottore, che ha tutta la competenza e la preparazione per fornire l’aiuto necessario nei primi momenti dopo l’evento, in attesa che arrivino i soccorsi attivati dal 118.

Nel decreto legge del 18 marzo 2011 “Criteri e modalità per la diffusione dei defibrillatori” il legislatore indica le farmacie come luogo ideale per collocare un defibrillatore, motivandolo con queste parole: “per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio”.