La Dea Bendata bacia la provincia di Salerno: 5 al SuperEnalotto da oltre 78mila euro

La Dea Bendata bacia la provincia di Salerno. Per la precisione proprio nel capoluogo di provincia sono stati vinti 78.201,74 euro grazie ad un 5 al SuperEnalotto.

Nonostante il minimo dispiacere per non essere riusciti a fare il colpo grosso del “6” che vale 51,9 milioni di euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata giocata presso la cartolibreria D’Ascoli, in via Michele Pironti 4.

L’ultimo “6” è arrivato il 28 gennaio scorso con i 67 milioni finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Campania non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

E’ scattata, ovviamente, la caccia al vincitore anche se è decisamente complicato sapere se si tratta di un residente o di qualche persona di passaggio.

Identificazione resa ancora più complicata dal fatto che a Salerno sono tantissime sia i residenti che i passanti. In qualsiasi caso il fortunato vincitore potrà godersi un’estate decisamente felice.