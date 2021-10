La dea Bendata bacia il Salernitano: doppia vincita da migliaia di euro

La Dea Bendata bacia un’altra volta la Campania. La provincia di Salerno è stata infatti protagonista di un “5” al Superenalotto.

La vincita in questione è stata realizzata ad Agropoli durante l’estrazione di ieri 26 ottobre. Un fortunato giocatore ha centrato il cinque e si è portato a casa ben 24.010,23 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Piave 106/110.

Superenalotto fortunato in provincia di Salerno

Le belle notizie in termini di vincite però non finiscono qui per la provincia di Salerno. Sempre durante l’estrazione di ieri un fortunato giocatore di San Cipriano Picentino è riuscito a centrare un terno secco del valore di 22.500 euro.

La caccia al “6” intanto continua e per il prossimo concorso sarà in palio un Jackpot da 101,1 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 932 milioni dall’inizio dell’anno.

Altre importanti vincite in Campania sono state realizzate in quello che orami è stato definito come il bar della fortuna. Si tratta del bar “Civico 19” di Forchia, in provincia di Benevento, lungo la Nazionale Appia, proprio al confine con la provincia di Caserta. Qui le vincite al Gratta e Vinci sono state tantissime per la gioia dei giocatori.

L’ultima vincita al gratta e vinci al bar “Civico 19” è stata di 4 mila euro. Un fortunato giocatore ha acquistato il biglietto “20 X” e per la sua grande gioia ha moltiplicato per 20 l’importo di 200 euro: la vincita totale è stata quindi di 4 mila euro tondi tondi.

E’ la quarta vincita in una settimana per questo punto di ritrovo del beneventano, le altre sono da 500 e una ammonta a 1000 euro. Si tratta sicuramente di un momento positivo per “Civico 19”, bar baciato letteralmente dalla fortuna.