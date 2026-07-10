Domani andrà in scena il tradizionale saggio di fine anno della scuola di danza Arabesque, diretta da Elisa Bove, un appuntamento che celebra il percorso artistico e umano delle allieve attraverso spettacolo, emozione e passione.
Protagoniste della serata saranno le diplomande Sara Venosi e Noemi Marino, accompagnate dal ballerino ospite Nicola Assalto.
Il pubblico potrà assistere al balletto classico “Paquita“, con coreografie di Elisa Bove, al moderno “Nour“, sempre firmato da Elisa Bove, e a “Il ritmo della notte“, sezione Video Dance con coreografie di Ruben Citarella. Non mancherà l’energia delle Cheerleaders, coreografate da Katiuscia Savino.
A impreziosire lo spettacolo saranno anche gli eleganti costumi realizzati da Antonella Petrosino, che contribuiranno a rendere ogni esibizione ancora più suggestiva.
Una serata che promette di regalare al pubblico un viaggio tra tecnica, arte ed emozioni, celebrando il talento, l’impegno e la crescita delle giovani danzatrici.