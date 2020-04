La Costiera Amalfitana uno dei simboli della rinascita nel video dei Supermercati Decò

La Costiera Amalfitana è stata scelta come uno dei simboli della rinascita del nostro paese al termine dell’emergenza coronavirus.

I supermercati Decò hanno realizzato un bellissimo video nel quale si racconta come il Covid-19 sia arrivato all’improvviso e abbia colpito tutti nel profondo, modificando lo stile di vita di ognuno di noi.

Gli interminabili giorni passati in casa, in quarantena. Una nuova vita alla quale ci siamo dovuti per forza di cose adattare.

Sottolineando il lavoro svolto da chi in queste lunghissime e difficilissime settimane non si è mai fermato, in particolare medici e infermieri. In queste settimane l’Italia si è riscoperto un paese solidale che è capace di tendersi la mano e cercare di sostenersi nonostante le difficoltà.

Un bellissimo messaggio ma che dovremmo ricordare anche quando tutto sarà finito e diventerà un lontano ricordo.

In tal senso l’apertura del video è proprio dedicata alla Costiera Amalfitana. In questi giorni la Divina è vuota, spoglia, senza il colore e il rumore che i migliaia di turisti che abitualmente la popolano.

La speranza è che tutto possa tornare alla normalità e che l’incubo Covid-19 non ci faccia più passare notti insonni e la Costiera Amalfitana torni a splendere più radiosa che mai.

Nella Divina sono due i supermercati Decò presenti nel comune di Maiori e di Amalfi.