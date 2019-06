La Costiera Amalfitana una delle mete più romantiche per Travel+Leisure

La Costiera Amalfitana è finita nuovamente su Travel+Leisure, la famosa rivista di viaggi con sede a New York che vanta 4,8 milioni di lettori, perché considerata una delle 12 destinazioni più romantiche del mondo.

Tramite gli esperti di viaggio, la rivista ha stilato infatti le migliori destinazioni per una fuga romantica. Tra queste mete la Costiera Amalfitana ma anche altre destinazioni insapettata come ad esempio un ryokan appartato sulla costa del Giappone!

Per quanto riguarda la nostra Costiera Amalfitana ecco cosa scrive Travel+Leisure:

“Non c’è niente di più romantico di girare le riviere italiane. Vedere la Costiera Amalfitana, che è probabilmente il posto più romantico del mondo, con la sua costa frastagliata, le bellissime spiagge e i villaggi color pastello, ispirerà sicuramente sentimenti di amore. Ogni paese ha tanto da offrire: Ravello con la sua autenticità e fascino e Positano con le sue impareggiabili vedute dalla terrazza del San Pietro. E poi ancora Conca dei Marini, un vero e proprio sogno, insieme alla sua Grotta dello Smeraldo e, poco distante anche l’isola di Capri con la sua impareggiabile piazzetta”.

Tra le altre mete romantiche c’è poi la Wolgan Valley, in Australia, posto ideale per godersi momenti romantici davanti un camino o in una piscina privata. C’è poi il Giappone con in particolare un ryokan contemporaneo di 18 stanze in cima a scogliere rocciose che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Tornando in Europa viene menzionata tra le mete la Costa Azzurra,con gli hotel a picco sul Mediterraneo.



Segue poi la Nuova Zelanda, Salina, in Sicilia, con il suo faro circondato dai vigneti e dove il sole tramonta sulle isole di Panare e Stromboli; poi ancora Israele con le strade di ciottoli della Città Vecchia di Gerusalemme e la Chiesa del Santo Sepolcro. Segue ancora l’Irlanda con la Wild Atlantic Way, un percorso costiero di 1.600. Ultime tre location per un viaggio romantico sono il Serengeti in Africa; Praga con la sua architettura e le Maldive con la sua acqua cristallina e le ville a palafitte sull’oceano.