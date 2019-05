La Costiera Amalfitana tra le mete preferite dai milionari di tutto il mondo

La Costiera Amalfitana è tra le mete preferite dai miliardari di tutto il mondo per una vacanza all’insegna del relax.

Secondo il rapporto del Census Billionaire 2019 di Wealth-X, sono quindici i Paesi che ospitano il maggior numero di miliardari che, insieme, raggiungono il 79% della ricchezza mondiale del miliardario.

A dominare la classifica gli Stati Uniti con 705 miliardari che hanno una ricchezza collettiva di oltre 3 trilioni di dollari. Al contrario la popolazione dei milionari sta tendendo a diminuire tra i Paesi dell’Asia e tra quelli che si affacciano sull’oceano Pacifico.

All’ultimo posto della classifica dei Paesi più ricchi del mondo c’è il Giappone con la città di Tokyo che conta ben 29 miliardari; poi la Cina con la città di Hangzhou che di miliardari ne conta 31; Istanbul in Turchia con 32 miliardari; San Paolo in Brasile con 33 miliardari. Poi ancora la Cina all’11esimo posto con Shenzhen e 37 miliardari; Mumbai in India con 38 miliardari e Dubai sempre con 38 miliardari; poi Los Angeles in California con 39 insieme a Singapore.

Ai primi posti Pechino in Cina con 55 miliardari; Londra con 65; Mosca con 70; San Francisco con 75; Hong Kong con 87 e New York al primo posto 100 miliardari.

E sono proprio i super miliardari a scegliere la Costiera Amalfitana come una delle mete predilette per i loro viaggi. La nostra terra figura infatti insieme ad altre destinazioni di lusso come il Ruanda, il Botswana, Zambia e Zimbabwe in Africa. E poi ancora lo Sri Lanka, che torna a essere una meta ottimale dove trascorrere la luna di miele; il Giappone, seguito dalle Maldive e dagli Stati Uniti.

In ambito europeo spiccano invece la Francia, la Grecia e l’Italia con la nostra Costiera Amalfitana. Il budget per una vacanza di questo tipo? Un minimo di appena 30 mila euro!