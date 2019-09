La Costiera Amalfitana tra le mete italiane da visitare d’autunno per la CNN

La nostra Costiera Amalfitana è tra le mete italiane da visitare assolutamente durante la stagione autunnale per la Cnn.

Per la Cnn infatti l’autunno, e soprattutto settembre, è la stagione migliore dell’anno per una vacanza in Italia, lontano dal caos dei mesi estivi.

Per Fulvio De Bonis, fondatore di ” Imago Artis Travel”, l’Italia è spetacolare durante il mese di settembre perché non ci sono tantissimi turisti e non fa caldissimo come i mesi di luglio e di agosto.

Non è una sorpresa il fatto che gli americani preferiscono venire in Italia durante il mese di settembre: il nostro Paese è infatti al secondo posto enlla classifica delle destinazioni più popolari d’oltreoceano. Un ottimo risultato considerando che la prima meta per gli americani per un viaggio sono gli altri Stati del loro grande Paese.

Vediamo allora quali sono i luoghi italiani consigliati dalla CNN per una vacanza autunnale:

La Costiera Amalfitana e Capri

La nostra Costiera è davvero un posto paradisiaco per le case a picco sul mare, le piantagioni di limoni, l’arte e la gastronomia. Patria della Dolce Vita, durante il mese di settembre le temperature diventano più sopportabili per gli americani che possono così anche dedicarsi ai tour nei limoneti locali per scoprire le bellezze e le proprietà dello sfusato amalfitano. Da assaggiare assultamente infatti le limonate, le torte al limone ed ovviamente il limoncello. Da percorrere il Sentiero degli Dei, uno dei sentieri più belli del mondo che si estende da Agerola a Positano con delle viste splendide sul mare. Dalla Costiera Amalfitana poi non si può non fare un salto a Capri.

Milano

Capitale della moda italiana, durante i mesi estivi la città è completamente abbandonata dai suoi abitanti che decino di andare in ferie. Nel mese di settembre la città si ripopola anche in concomitanza della Fashion Week. Da visitare assuluitamente il Quadrilatero della moda, il centro storico, Piazza San Babila, Porta Romana, Santa Barbara, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, la Pinacoteca Di Brera e Palazzo Reale.

Sicilia

Il primo motivo per visitare la Sicilia è sicuramente il mare; il secondo motivo sono i templi greci di Siracusa e della Valle dei Templi di Agrigento; il terzo motivo, ovviamente, è il cibo. Tantissimi infatti i prodotti tipici dell’isola tra i quali spicca il pistacchio, oltre che cannoli e arancine. Da visitare assulutamente anche il monte Etna, il vulcano più grande d’Europa.

Roma

Roma durante il mese di settembre offre al meglio tutta l’arte e la storia che ha da offrire. Da visitare assulutamente nella città eterna il Colosseo, il Pantheon ed i Fori Romani oltre che Villa Borghese, Villa Doria Pamphili, il Giardino Botanico, Trastevere e la Via Appia. Tantissimi i musei e i luoghi d’arte da visitare tra cui, per prima, il Vaticano con i suoi Musei e la Cappella Sistina.

Puglia

La Puglia regala agli occhi dei visitatori città bianche a picco sul mare blu e esperienze culinarie di altisismo livello nelle masserie. Mozzarelle, burrate, orecchiette e olio d’oliva sono solo alcuni dei prodotti tipici della regione tacco d’Italia. Da visitare assulutamente la barocca città di Lecce.