La Costiera Amalfitana a Linea Verde Radici. Appuntamento oggi alle 12.30 su Rai1

La Costiera Amalfitana sbarca ancora una volta su Rai1: oggi alle 12.30 la nostra splendida terra sarà infatti protagonista di Linea Verde Radici.

Nella corso della puntata che andrà in onda oggi, le telecamere di Rai1 mostreranno, oltre che le bellezze mozzafiato della Costiera Amalfitana, anche il Cilento e l’entroterra del Matese in provincia di Caserta.

Si tratta di un viaggio tra le bellezze paesaggistiche più belle della Campania, un viaggio dalla Costa del Mito in Cilento a quella degli Dei in Costiera Amalfitana.

Linea Verde Radici è il nuovo programma targato Rai e condotto da Federico Quaranta che si propone come un viaggio estivo tra le principali località d’Italia alla riscoperta del territorio, del tessuto industriale e produttivo messo duramente alla prova dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Si tratta di 10 puntate di branded content, della durata di 55 minuti ognuna, in onda da sabato 4 luglio al 5 settembre alle 12.30 su Rai1. Le puntate saranno confezionate con uno stile a metà tra il reportage on the road e il docu-reality e saranno incentrate su più temi: ambiente, natura ed economia, ma anche Made in Italy, tradizioni e gastronomia.

L’appuntamento è alle ore 12:30 su Rai Uno o, in alternativa, su Rai Play, dove la puntata sarà trasmessa in streaming.