“La chitarra con gli animali”: edito il secondo manuale di musica per bambini di Francesco Corvino

Dopo la pubblicazione del manuale di musica per bambini, “La chitarra con gli animali”, Francesco Corvino ha dato alle stampe anche il secondo volume della collana, di difficoltà intermedia e di naturale continuazione degli studi del primo.

Il manuale, edito da Gabriele Cavaliere di Officine Zephiro che ha creduto fortemente nel progetto, comprende brani di difficoltà progressiva sia per chitarra elettrica che classica, posizioni degli accordi, ritmiche.

Il libro è stato realizzato da Francesco durante il periodo di quarantena a causa del Covid. Nello stesso periodo il giovane talentuoso delle sei corde di Amalfi ha impartito live via Facebook, gratuitamente, corsi di chitarra per avvicinare al mondo della musica sia adulti che bambini.

«La speranza è che con i miei metodi si possano avvicinare quanti più giovani possibili alla chitarra, ma anche gli adulti, attraverso un approccio semplice e divertente, senza scadere nella pedanteria accademica che scoraggia molti nuovi allievi e li porta poi ad abbandonare gli studi» – ci ha riferito Francesco.

Attualmente Francesco si dedica all’attività didattica e live nella zona della Costiera Amalfitana e nel 2016 ha fondato, a Minori la Divina Modern Academy (la prima accademia di musica moderna in Costa d’Amalfi).

E’ possibile acquistare il manuale su AMAZON cliccando qui.

Qui il sito di Francesco Corvino

www.amalfiguitarmusic.com

Canale youtube di Francesco Corvino con lezioni e cover

https://www.youtube.com/watch?v=amtQbf_ql7c

Facebook

https://www.facebook.com/francesco.corvino.9

https://www.facebook.com/chitarracostadamalfi

BIOGRAFIA DI FRANCESCO CORVINO

All’età di 20 anni entra nei Nowhere Energy, giovane rock band della costiera amalfitana, come chitarra solista. Nel 2008 fonda gli Arkadia band salernitana con la quale ha partecipato a numerosi festival e concerti. Nel 2008 consegue il Primo Livello di specializzazione in chitarra Rock/fusion all’Euro Summer Campus di Siracusa, entrando in contatto con chitarristi del calibro di Guthrie Govan, Robben Ford e Greg Koch. Nel 2009 ottiene il Secondo Livello questa volta con Paul Gilbert, Richard Smith e Kee Marcello. Consegue intanto la Laurea Magistrale in “Archeologia e culture Antiche” presso l’Università degli Studi di Salerno con la votazione di 110 e lode, con tesi dedicata alla funzione educativa della musica nell’antica Grecia.Consegue il Terzo livello di chitarra Hard rock / Heavy Metal presso il prestigioso ateneo Lizard di Fiesole e attualmente iscritto al quarto livello professionale. Attualmente si dedica all’attività didattica e live nella zona della Costiera Amalfitana. Fonda nel 2016 a Minori la Divina Modern Academy (la prima accademia di musica moderna in Costa d’Amalfi).