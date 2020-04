La Campania tre le regioni più care d’Italia. Lo dice l’Unione Nazionale Consumatori

La Campania è la seconda regione d’Italia più cara in termini di aumento del costo della vita.

I dati dell’inflazione delle regioni, dei capoluoghi e dei comuni con più di 150 mila abitanti sono stati resi oggi dall’Istat e dall’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato le classifiche.

Tra i capoluoghi d’Italia si conferma Bolzano che, con un’inflazione dell’1,3%, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia di 3 persone, a 451 euro (392 per una famiglia tipo). Al secondo posto Trento, dove il rialzo dei prezzi dello 0,6% determina un aggravio annuo di spesa, per la famiglia di 3 componenti, pari a 177 euro (147 per la famiglia tipo), terza Napoli, dove l’inflazione a +0,7% comporta una spesa supplementare pari a 172 euro, mentre per la famiglia tipo il capoluogo partenopeo sale al secondo posto con 151 euro.

Ben 8 città sono addirittura in deflazione. Le città più convenienti sono Aosta, dove l’abbassamento dei prezzi dello 0,7% genera un risparmio annuo di 202 euro per una famiglia media. Al secondo posto Parma (-0,7%, pari a -195 euro) e al terzo, inaspettatamente, per via del mancato afflusso turistico, Venezia: -0,5%, pari -132 euro.

In testa alla classifica delle regioni più costose in termini di maggior spesa, svetta il Trentino Alto Adige che, con l’inflazione più alta, +1%, il doppio rispetto alla seconda regione, registra, per una famiglia di 3 componenti, una batosta pari a 313 euro su base annua (264 euro per la famiglia tipo).

Segue la Campania, dove l’incremento dei prezzi pari allo 0,5%, implica un’impennata del costo della vita pari a 117 euro (101 per fam. tipo), terza l’Umbria, dove, per via dell’inflazione a +0,4%, si ha un salasso annuo, per la famiglia di 3 persone, di 94 euro (87 euro per la famiglia tipo).

Quattro regioni sono addirittura in deflazione. Il record del risparmio per la Valle d’Aosta dove, la riduzione dei prezzi dello 0,7%, consente ad una famiglia media una minor spesa di 202 euro annui. Segua la Basilicata, con un’inflazione negativa dello 0,3% ed un risparmio di 63 euro. Al terzo posto, l’Emilia Romagna: -0,2% e -54 euro.