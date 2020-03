La Campania si blinda: attivi controlli serrati in stazioni e aeroporti

Dopo l’Ordinanza dei Ministri dell’Intero e della Salute che vieta lo spostamento delle persone tra i vari comuni per cercare di contenere il contagio da Covid-19, sempre nella giornata di ieri, la Regione Campania ha emesso un‘Ordinanza, n.20 del 22 marzo 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riallacciandosi all’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo

2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi

abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:

di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera

scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di

libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

I concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, devono acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.5/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni

ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.

A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:

– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole

stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;

– compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso

su tutto il territorio nazionale.

Già dalla giornata di ieri a Napoli la stazione Centrale è stata presidata da 70 poliziotti della Polfer che controllano i treni provenienti dal Nord e diretti al Sud.

I ” sorvegliati speciali” della prima domenica di primavera sono tre convogli ad alta velocità: il Torino- Napoli arrivato alle 15.03, il Venezia-Napoli giunto a destinazione alle 15.48 e il Milano- Salerno delle 22.15.

Gli agenti verificano i documenti e le autocertificazioni dei viaggiatori, mentre il personale di Rete ferroviaria italiana misura la temperatura corporea con i termoscanner: se risulta superiore a 37,3 deve essere interpellato il medico.

Chi rientra in Campania dalle regioni settentrionali senza valida ragione, cioè ” comprovate esigenze lavorative ” , motivi di ” assoluta urgenza ” oppure “di salute”, viene denunciato.