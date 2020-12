La Campania resta per il momento nella zona Arancione. Quattro regioni passano in zona Gialla

Come accade ormai da alcune settimane, il venerdì è il giorno nel quale il Ministro della Salute Roberto Speranza comunica il cambio di “colore” delle varie regioni.

Nonostante i numeri in netto calo la Campania per il momento resta nella zona Arancione. E’ verosimile, però, che possa esserci l’atteso passaggio nella zona Gialla a partire da domenica prossima 20 dicembre, a patto che sia confermata la traiettoria discendente dei nuovi casi di contagio.

Importanti novità in questo fine settimana con la Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria che passano in zona gialla mentre l’Abruzzo torna in zona arancione.

Secondo quanto riporta Fanpage anche la Toscana resterà, al pari della Campania, in zona arancione almeno per la prossima settimana con la prospettiva di un cambio di “colore” prima dell’entrata in vigore delle nuove norme restrittive volute dal governo.

Gli ultimi dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità hanno confermato la tendenza positiva delle ultime settimane, con l’indice Rt misurato sui casi di Covid-19 sintomatici che è sceso fino a 0,82.