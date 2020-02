La Campania regina del turismo: è la meta del Sud Italia preferita dai viaggiatori

La Campania è la regione del Sud Italia preferita dei turisti. A dirlo sono la BIT di Milano ed il rapporto di Federcultura.

Come riporta anche Vesuvio Live, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano ha accertato l’incremento del flusso turistico del 10% con oltre 6 milioni di turisti. In totale le presenze sono 21,6 milioni: un dato che incorona Napoli, Benevento, Salerno, Caserta ed Avellino e le loro province.

Inoltre, la Regione Campania è la prima Regione d’Italia per investimenti (177 milioni annui nel 2018) e per crescita di presenze nei nostri Musei (+37%).

Soddisfazione da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in un post su Facebook ha scritto: «Buone notizie dalla BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO di Milano: il XXIII rapporto Iriss-Cnr conferma la crescita per la Campania. Con circa 6 milioni di arrivi e 21,6 milioni di presenze siamo la prima regione del Mezzogiorno per flussi turistici e quella con incrementi più importanti (+10%), come già certificato dal rapporto Federculture».

«Siamo la prima Regione d’Italia per investimenti (177 milioni annui nel 2018) e per crescita di presenze nei nostri Musei (+37%). Vogliamo continuare su questa strada nell’opera di valorizzazione del nostro straordinario patrimonio artistico, a sostegno degli operatori turistici e delle istituzioni culturali, per promuovere la nostra bellissima regione».