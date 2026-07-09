C’è un’estate che vive sul bagnasciuga, fatta di giornate di sole, aperitivi al tramonto, musica e serate in spiaggia, e c’è un’estate che si accende tra i tuffi in piscina, gli scivoli e l’adrenalina delle attrazioni acquatiche. Da oggi, sul litorale di Pontecagnano Faiano, queste due diverse anime del tempo libero non solo coesistono, ma si potenziano a vicenda.

Nasce infatti l’inedita collaborazione tra il Ke’e Beach e l’Isola Verde Acquapark. Non una semplice alternanza, ma una vera e propria alleanza strategica tra due realtà di riferimento che hanno deciso di fare rete per offrire a residenti e turisti un’esperienza estiva ancora più ricca, varia e completa. L’obiettivo è chiaro: dare la possibilità di vivere la stagione calda attraverso sfumature ed esperienze diverse, raddoppiando le occasioni di svago.

A sigillare l’accordo è anche un’importante agevolazione economica dedicata ai clienti più affezionati: tutti i possessori di un abbonamento stagionale presso il Ke’e Beach potranno infatti usufruire di uno sconto speciale del 50% sull’ingresso all’Isola Verde Acquapark.

“Il nostro obiettivo è da sempre quello di superare il concetto tradizionale di stabilimento balneare”, spiega Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach. “La spiaggia per noi è già sinonimo di stile, socialità e intrattenimento, ma con questa collaborazione vogliamo offrire ai nostri ospiti una libertà di scelta totale. L’estate perfetta non vi costringe a scegliere tra un’esperienza e l’altra, ma vi permette di viverle entrambe, raddoppiando i servizi e le opportunità di svago. Questa partnership nasce per valorizzare il territorio e premiare i nostri abbonati con un vantaggio esclusivo”.

Il progetto punta a creare un vero e proprio circuito del divertimento e del benessere, combinando la versatilità della spiaggia con le grandi attrazioni del parco acquatico. “Lavorare sulla programmazione e sull’identità di questa stagione significa dare un ritmo preciso alle emozioni delle persone”, dichiara Marco Spina, direttore artistico del Ke’e Beach. “La nostra spiaggia ha già un’anima vibrante, fatta di musica, eventi e convivialità. Poter connettere questa realtà con l’energia e le strutture dell’Isola Verde non fa altro che amplificare la nostra proposta, offrendo un cartellone di esperienze complementari e unico nel suo genere sul litorale. Sarà una stagione dalle mille sfaccettature, tutta da ricordare”. La promozione è attiva per tutta la durata della stagione estiva.