Katy Perry e Orlando Bloom tornano in Costiera Amalfitana: i due non hanno resistito alla tentazione di immergersi nelle acque antistanti la Baia del Cavallo Morto, non lontano da Maiori.

Una nuova tappa per la coppia hollywoodiana a due anni di distanza dall’ultima, nell’agosto del 2022, che non poteva passare inosservata ai fotografi che li hanno rintracciati mentre erano intenti a trascorrere una breve e rilassante pausa nella nota ed esclusiva caletta della Divina.

Due anni fa, in incognito, Perry e Bloom scelsero le stradine di Amalfi e Positano per compiere un tour insieme alla piccola Daisy Dove, nata quattro anni fa anni fa dalla loro relazione.

I due, nel 2022, avevano fatto tappa in un’altra perla della Campania che si affaccia sul Golfo di Napoli: Capri. Qui la popstar aveva girato la nuova pubblicità di Dolce & Gabbana, il cui spot per l’occasione, fu diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino, regista di “La grande bellezza” ed “È stata la mano di Dio”.

Foto: Screenshot da video Daily Mail