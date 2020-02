Jovanotti ringrazia i carristi di Maiori e sul suo Instagram tantissime Stories sul Carnevale

Il Carnevale di Maiori alla sua prima uscita ieri ha conquistato davvero tutti tra musiche, balli e splendidi carri.

In particolare il carro “Penso Positivo” del gruppo dei “Nuovi Pazzi” ha catturato l’attenzione del cantante Lorenzo Jovanotti, a cui il carro allegorico è dedicato.

Jova, dopo aver visto il “suo” carro ha infatti ringraziato sulla pagina Instagram i carristi di Maiori, complimentandosi per il ben regalo e raccomandandosi di non distruggerlo dopo il Carnevale per poterlo usare in una qualche iniziativa futura.

Inoltre Jovanotti ha condiviso come storia Instagram proprio un breve video di “Carnevali d’Italia” in cui veniva ripreso il carro che lo raffigura.

Il carro, realizzato dal gruppo “Nuovi Pazzi”, rappresenta Jovanotti vestito da pirata per il suo ultimo tour Jova Beach Party”, di una sirena, un’astronauta e una tartaruga marina su cui siede lo stesso Jovanotti.

E questa mattina sulla pagina Facebook dei “Nuovi Pazzi” è comparso anche un post di ringraziamento a Salvatore Anastasio, topo player del gruppo, e a tutto il gruppo: