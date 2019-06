Jovanotti: è uscito il nuovo disco “Jova beach party”. Ecco dove ascoltarlo

Jovanotti non smette mai di sorprendere i propri fan. Il cantautore dopo aver estasiato l’Italia con il progetto del suo Jova Beach Party ha regalato un nuovo disco composto da 7 canzoni, a testimonianza della sua irresistibile creatività.

Un album non “programmato” ma che è stato frutto di questo periodo di elaborazione e di lavoro in vista di quello che si preannuncia uno dei tour più belli e travolgenti della storia della musica italiana.

Ad annunciare l’uscita del nuovo Ep è stato lo stesso Jovanotti tramite il suo profilo instagram.

In pochissime ore i nuovi 7 brani hanno portato il disco in vetta alle classifiche. Per tutti gli amanti del genere, per ascoltare le nuove canzoni di Jovanotti possono farlo utilizzando Spotify, Apple Music e iTunes Store.