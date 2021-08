Fabio De Luigi è uno degli attori e comici più amati del momento. L’attore romagnolo è diventato famoso con gli skatch presentati nel programma mai dire grande fratello e da quel momento grazie alla sua simpatia ha conquistato milioni di fans.

Chi è Jelena Llic moglie di Fabio De Luigi: età, figli lavoro, famiglia e curiosità.

La fortunata che ha conquistato il cuore di Fabio De Luigi è Jelena Llic, donna serba che da ormai 20 anni è al fianco del bel romagnolo. I due si sono conosciuti durante una cena tra amici e da quel momento non si sono più separati.

Coppia non solo nella vita privata ma anche sul lavoro. La donna ha spesso collaborato in molti programmi televisivi che hanno visto Fabio De Luigi come protagonista.

L’attore spesso parlando della moglie ha esaltato le sue qualità caratteriali, motivo principale per cui si è innamorato di lei. Sembra infatti che la donna, molto sicura di se, non sia mai stata gelosa delle innumerevoli bellezze femminili che hanno affiancato Fabio De Luigi sui set televisivi.

Famiglia e vita privata di Jelena Llic, la moglie di Fabio De Luigi

Il comico ha sempre cercato di tenere riservata la sua vita privata, senza mai ostentare foto o notizie particolare sulla sua relazione con la collega. Dall’amore consolidato della coppia sono nati due bambini, Dino il primogenito nato nel 2007 e Lola nata a quattro anni di differenza dal fratellino.

Per l’attore in questi anni di carriera, si sono susseguiti un successo dopo l’altro. Si è prima fatto amare durante i suoi spettacolo sul piccolo schermo per poi diventare protagonista indiscusso dei cinepanettoni.

L’attore ha lavorato al fianco di attrici bellissime come, Vanessa Incontrada, Cristiana Capotondi e Michelle Hunzicher, nonostante ciò, Fabio De Luigi non ha mai avuto occhio se non per la compagna e madre dei suoi figli., Jelena Llik.