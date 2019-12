James Bond in provincia di Salerno: ecco il trailer del film “No time to Die” / Video

E’ uscito il trailer del nuovo film di James Bond da titolo “No time to die”. La pellicola, è stata girata a Sapri in provincia di Salerno, a Matera, a Maratea e a Gravina di Puglia. L’uscita nelle sale è prevista per il prossimo 9 aprile 2020.

Ad interpretare il ruolo del protagonista è ancora una volta Daniel Craig. In No Time To Die, l’ormai ex agente 007 James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo.

Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villa in armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Come detto in precedenza tra le varie location è stata scelta anche una in provincia di Salerno si tratta di Sapri.

Di seguito il trailer del film che si prospetta come uno dei più attesi del 2020.