Il Ferragosto si avvicina in maniera inesorabile. C’è grande attesa per capire se ci saranno novità per le regioni he rischiano di entrare in zona gialla.

Secondo quanto riporta Il Giorno, infatti, la crescita dei contagi potrebbe portare il Governo a prendere decisioni abbastanza drastiche.

Con i nuovi parametri diventa fondamentale il tasso di ospedalizzazione. Se una Regione supera il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e il 15% di quelli in area medica diventa zona gialla, per la zona arancione le soglie sono rispettivamente 20% e 30%, per la zona rossa 30% e 40%.

Di seguito i dati dell’Agenas relativi alle varie regioni per quanto concerne la situazione delle terapie intensive.

Italia verso la zona gialla per Ferragosto: quali sono le regioni rischiano

Abruzzo: 1%

Basilicata: 1%

Calabria: 3%

Campania: 2%

Emilia Romagna: 3%

Friuli Venezia Giulia: 2%

Lazio: 5%

Liguria: 6%

Lombardia: 2%

Marche: 2%

Molise: 3% t

Provincia autonoma di Bolzano: 2%

Provincia autonoma di Trento: 1%

Piemonte: 1% terapia intensiva, 1%

Puglia: 3%

Sardegna: 10%

Sicilia: 5%

Toscana: 4% t

Umbria: 2%

Valle d’Aosta: 0%

Veneto: 2%

Ovviamente la regione che rischia di più è la Sardegna che attualmente vanta il poco lusinghiero primato del 10% di terapie intensive occupate.ù

Secondo, invece, quanto riportato da Fanpage le regioni che rischiano maggiormente di finire in zona gialla a Ferragosto sono: Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania e Calabria.