iostudioregionecampania: dalla Regione borse di studio per l’anno scolastico 2020-2021

La Regione Campania, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR, aiuta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da famiglie con reddito basso, ad avere maggiori opportunità di svago e conoscenza, ma anche a costruirsi un

futuro migliore.

La nostre regione assegna, infatti, 30.242 borse di studio, ognuna dal valore di 250 euro, con cui acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa.

Tra i requisiti per poter ottenere la borsa di studio bisogna essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 non superiore ad € 15.748,48. Si può presentare domanda esclusivamente attraverso il sito internet all’indirizzo https://iostudio.regione.campania.it dopo essersi registrati. Non sono ammesse altre modalità (raccomandata, consegna a mano ecc.).

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei genitori o da chi ha la potestà dello studente, o dallo studente beneficiario se maggiorenne. È possibile presentare domanda ogni giorno dalle 9.00 alle 22.00, fino al 23 aprile 2021.

Per presentare la domanda per la borsa di studio #IoStudio a.s. 2020/2021 è indispensabile:

– Modello ISEE in corso di validità;

– Il documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne);

– Il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne);

– per i tutori il Decreto di nomina del Tribunale.

I documenti (del richiedente e del beneficiario) devono essere acquisiti in formato digitale fronte retro e posizionati su unico foglio.

I documenti del tutore devono essere acquisiti in formato digitale in un unico file (documento e codice fiscale fronte retro e Decreto di nomina del Tribunale).

Per facilitare la compilazione della domanda è necessario conoscere l’indirizzo ed il codice meccanografico dell’Istituto Scolastico frequentato.

Il bando #iostudio 2020, anno scolastico 2021, è consultabile all’indirizzo https://iostudio.regione.campania.it/avviso_borsedistudio_2020.pdf.