Io che amo solo te: trama, cast, attori e curiosità film in onda su Rai 1

Questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Io che amo solo te, uscito nel 2015 e diretto dal regista Marco Ponti.

Io che amo solo te: trama

Ninella, cinquant’anni e un grande amore, don Mimì, con cui non si è mai potuta sposare. Ma il destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia Chiara si fidanza proprio con Damiano, il figlio dell’uomo che Ninella ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e arroccato di uno degli angoli più magici della Puglia.

Io che amo solo te è un film sulle gioie segrete, sull’arte di attendere e sulle paure dell’ultimo minuto. Tra ironia e commozione, è un avventuroso viaggio sull’amore, che arriva – o ritorna – quando meno te lo aspetti, ti rimette in gioco e ti porta dove decide lui. Come il maestrale, che accompagna i tre giorni di questa storia, sullo sfondo di una Puglia dove regnano ancora antichi valori e tanta bellezza. (Coming soon)

Un film che ha riscosso un importante successo di pubblico nei paesi nei quali è stato trasmesso in questi anni.

Io che amo solo te: cast

Cast di alto profilo per il film che questa sera terrà inchiodati al televisore milioni di telespettatori.

I protagonisti del film sono: Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Maria Pia Calzone, Eugenio Franceschini, Michele Placido, Luciana Littizzetto, Eva Riccobono, Dario Bandiera, Enzo Salvi, Dino Abbrescia, Alessandra Amoroso.