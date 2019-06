In queste ore sono migliaia gli utenti che stanno segnalando un problema per quanto riguarda l’accesso a Instagram.

Gli altri social sono invasi da messaggi di protesta da parte degli utenti che quando cercano di accedere al social si ritrovano davanti una scritta inequivocabile:”We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”.

Si tratta della semplice rassicurazione da parte dei tecnici che sono a lavoro per risolvere quanto prima il problema.

Instagram non funziona: ecco come cercare di risolvere il Down Instagram

Molto verosimilmente il problema è legato ad un aggiornamento del feed, ma di certo nelle prossime ore si avranno notizie più certe su quanto sta accadendo.

Si tratta di un down che sta coinvolgendo tantissimi utenti che stanno utilizzando altri social, vedi Facebook o Twitter, per dimostrare il proprio malumore.

Staremo a vedere quando i programmatori riusciranno a risolvere i problemi e quando sarà possibile tornare ad utilizzarlo.